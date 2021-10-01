Цены на газ в Европе достигли рекордных 1200 долларов за 1 тысячу кубометров

Цены на газ ежедневно обновляют исторический максимум Фото: REUTERS

Цена на газ в Европе ежедневно ставит новый рекорд. На открытии торгов в пятницу, 1 октября, она почти достигла 1200 долларов за 1 тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Согласно представленным данным, ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах, самого ликвидного в Европе, впервые достиг или 1199,44 долларов за тысячу кубометров. Это очередной исторический рекорд. Накануне цены на газ поднимались выше 1060 долларов за тысячу кубов.

Как ранее писал сайт kp.ru, Европа просит у России больше угля для того, чтобы облегчить энергетический кризис с приближением зимы, а также на фоне рекордных цен на газ. Страны ЕС годами отказывались от угольной энергетики в рамках экологической политики. Однако в 2021-2022 годах им придется вернуться к этому виду топлива, так как цены на газ ежедневно обновляют исторический максимум, сообщал Bloomberg.