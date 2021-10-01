Вынужденный рост: банки продолжают поднимать ставки по ипотеке

После поднятия ставок по ипотеке банком ВТБ в августе текущего года на 0,4 процентных пункта, Сбербанк с 1 октября увеличил ставки по некоторым ипотечным продуктам на 0,4 процентных пункта. Правда, банк сохранил низкими ставки по важным для населения продуктам – льготную ипотеку, нецелевой кредит под залог недвижимости и на ипотеку на строительство жилого дом. При этом тут же Сбер снизил процент по Дальневосточной ипотеке - с 0,9% до 0,1%, следует из информации на сайте кредитной органиазции. По мнению экспертов, сегодня банки вынуждены это делать, так как фондирование дорожает, а такие кредиты не могут быть дешевыми в условиях повышения Банком России ключевой ставки.

«На рост ипотечных ставок, безусловно, оказывает влияние повышение регулятором ключевой ставки. Думаю, что настало время, когда банки постепенно начнут повышать ставки. Летом с сторону роста направился крупнейший банк ВТБ. Это может замедлить рост рынка недвижимости. Не стоит забывать, что ключевая ставка влияет и на фондирование, повышение сказывается на доступности кредитного финансирования для девелоперов», - рассуждает Валерия Русакова, коммерческий директор девелоперской компании Мармакс.

С ней согласны и в Общероссийском народном фронте. Там считают, что и другие – более мелкие банки пойдут по пути повышения процентов по ипотеке.

«Растёт ключевая ставка, фондирование для банков дорожает, и как следствие у банков должны начать расти ставки по ипотеке. Возможно, в обозримом будущем они все массово начнут повышать ставки: наверно потихоньку, но все без исключения. Сейчас на рынке действуют комфортные ставки для граждан, а также есть льготные программы и отдельные акции банков с застройщиками. Кроме того, есть программа господдержки, по которой несмотря на изменения, банки, в том числе самые распространенные как Сбербанк, оставили ставку ниже 7% и есть возможность без лишних хлопот оформить льготную ипотеку», - считает заместитель руководителя исполкома ОНФ Арсений Беленький.

Напомним, что на последнем заседании Центробанк поднял ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 6,75 процента годовых.