В МВД Грузии сообщили, что Саакашвили не пересекал государственную границу

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили Фото: REUTERS

В МВД Грузии прокомментировали информацию о том, что экс-президент Михаил Саакашвили вернулся на территорию страны, которую покинул восемь лет назад, за несколько дней до окончания срока полномочий главы государства. По данным силовиков, Саакашвили не пересекал государственную границу с Грузией, пишет ТАСС.

Также пока не поступало официальных комментариев о ситуации со стороны властей Грузии. Однако в украинском офисе Саакашвили подтвердили, что тот действительно уехал в Грузию. По их данным, экс-президент покинул Киев минувшей ночью. Об этом сообщает грузинский телеканал "Мтавари архи".

Отмечается, что вернуться в Грузию Саакашвили побудили муниципальные выборы, которые состоятся в стране 2 октября 2021 года. Как говорят в украинском офисе политика, он собрал команду и заявил, что возвращается на родину, так как сейчас она переживает переломный момент, делая выбор "между Европой и прошлым".

"Сказал нам, что должен ехать, потому что сейчас важный референдум, и он должен быть в Грузии", - отметили в офисе.

Как ранее писал сайт kp.ru, в пятницу, 1 октября, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о возвращении на родину. В видеообращении, опубликованном в Фейсбук, он сказал, что сейчас находится в Батуми, куда приплыл по морю.