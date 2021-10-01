Полиция считает, что Раковой помог скрыться ее знакомый украинец

Бывший заместитель министра просвещения России, вице-президент Сбербанка Марина Ракова Фото: СТанислав Красильников / ТАСС

Бывший заместитель министра просвещения России, вице-президент Сбербанка Марина Ракова может укрываться от российского следствия на территории Украины. Такое предположение выдвигают в полиции после того, как подозреваемая в хищении более 50 млн рублей не явилась на допрос, выключила телефон и покинула дом, где проживала.

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные во внутренних органах, укрываться от следствия Раковой может помогать ее близкий знакомый, экс-сотрудник Фонда развития новых форм образования. У него есть украинский паспорт и родственники в этой стране, поэтому с его помощью Ракова может попытаться попасть на территорию Украины.

Отмечается, что украинская граница не особо тщательно охраняется, а власти Киева неохотно выдают России фигурантов уголовных расследований, что выгодно для Марины Раковой.

Как ранее писал сайт kp.ru, бывший заместитель министра просвещения России, вице-президент Сбербанка стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей, полученных в результате мошенничества с государственными контрактами в сфере образования. Ей грозит до 10 лет заключения и штраф до 1 миллиона рублей.