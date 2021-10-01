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Происшествия1 октября 2021 11:33

Экс-замглавы Минпросвещения Ракова объявлена в федеральный розыск

Вскоре женещину объявят в международный розыск
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Бывший заместитель главы Минпросвещения Марина Ракова объявлена в федеральный розыск. Фото: КРАСИЛЬНИКОВ СТАНИСЛАВ/ТАСС

Бывший заместитель главы Минпросвещения Марина Ракова объявлена в федеральный розыск. Фото: КРАСИЛЬНИКОВ СТАНИСЛАВ/ТАСС

Следствие заочно предъявило обвинения бывшему заместителю министра просвещения России Марине Раковой, ее объявили в федеральный розыск.

- В рамках расследования дела о мошенничестве в особо крупном размере Раковой заочно предъявлено обвинение. Она объявлена в федеральный розыск, — приводит слова своего источника в правоохранительных органах ТАСС.

Собеседник агентства также рассказал, что Ракову вскоре объявят в международный розыск. Следствие будет ходатайствовать перед судом о заочном аресте.

Как отметил источник РИА Новости, тех, кто помогает скрываться Раковой от следствия, привлекут к уголовной ответственности.

Напомним, бывший заместитель министра просвещения России стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей, полученных в результате мошенничества с государственными контрактами в сфере образования. Как писал сатй kp.ru, в минувший вторник, 28 сентября, в доме у Марины Раковой, а также в кабинетах сотрудников Сбербанка были проведены обыски. Бывшей чиновнице может грозить до десяти лет заключения, а также штраф до миллиона рублей. Позже стало известно, что женщина скрывается от следствия. Она не явилась на работу, не пришла на допрос и не отвечала на звонки.