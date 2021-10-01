В России выявлено 24 522 случая заражения коронавирусом 1 октября 2021 года

В России выявлено 24 522 случая заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировали 24 522 случая заражения COVID-19. С начала пандемии в стране выявлено 7 535 548 случаев.

- За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 24 522 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 215 (9,0%) без клинических проявлений, — гласит сообщение оперштаба.

Лидером по показателю стала Москва, где заболели 3993 человека. На втором месте идет Санкт-Петербург с 2281 случаем за сутки. Тройку замыкает Московская область — 1339 случаев.

Кроме того, за сутки медики зафиксировали 887 летальных случаев. Еще 19 955 россиян выписали из больницы.

Напомним, первые симптомы коронавируса этой осенью стали больше похожи на простуду и грипп. Теперь при ковиде на ранних стадиях заболевания появляется сильный насморк, сама же болезнь протекает быстрее. Среди других симптомов гриппа, которые ярко проявляются при коронавирусной инфекции, эксперты отмечают боли и першение в горле, а также высокую температуру, к которым могут добавиться головокружение и потеря обоняния.