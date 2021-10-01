Четвертый за неделю максимум по смертности от коронавируса зафиксирован в России

Вместе со смертностью растет и заболеваемость Фото: Мария ЛЕНЦ

В России зафиксирован новый суточный максимум смертности от коронавируса. Как сообщают в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, за последние сутки в стране скончалось 887 человек.

Отмечается, что печальный рекорд Россия обновляет четвертый день подряд. 28 сентября было зафиксировано 852 смерти от коронавируса, 29 сентября — 857 смертей, 30 сентября — 867 смертей.

Лидеры по смертности от коронавируса - Москва (64) и Санкт-Петербург. Также в число регионов с высокой смертностью вошли Свердловская и Саратовская области, Краснодарский край и Ставропольский край.

Вместе со смертностью растет и заболеваемость, говорят в оперативном штабе. 1 октября за день медики зарегистрировали 24 522 случая заражения - это на 2,65% больше, чем было накануне, 30 октября.

Как ранее писал сайт kp.ru, за минувшие сутки в России зафиксировали 24 522 случая заражения COVID-19. С начала пандемии в стране выявлено 7 535 548 случаев.