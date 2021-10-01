Песков заявил, что блокировка сайта "Комсомольской правды" в Белоруссии нарушает свободу СМИ

Дмитрий Песков заявил, что блокировка "Комсомольской правды" в Белоруссии нарушает свободу СМИ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что блокировка сайта "Комсомольской правды" в Белоруссии нарушает свободу средств массовой информации. В Кремле не согласны с таким решением, отметил он.

- Мы категорически не согласны с этим. Мы считаем, что, безусловно, это идет в нарушение принципа свободы СМИ, — сказал официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, Москва ожидала от Минска "обеспечения условий для работы наших СМИ" на территории республики.

Напомним, 29 сентября 2021 года доступ к сайту "Комсомольской правды в Беларуси" был заблокирован. Соответствующее действие было выполнено по решению Министерства информации.При попытке зайти на сайт издания появляется сообщение о его блокировке по решению Министерства информации. Ресурс не открывается не на территории Белоруссии, ни за пределами республики. Тем не менее, читать новости сайта возможно при помощи социальный сетей.