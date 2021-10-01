Песков: где Саакашвили, там цирк

Дмитрий Песков считает, что там, где находится Михаил Саакашвили, "там цирк" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возвращении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. По мнению пресс-секретаря российского лидера, там, где находится экс-советник президента Украины, "там цирк".

- Там, где Саакашвили, там цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин. Слава Богу, это не наш вопрос, — сказал Песков в разговоре с журналистами.

Напомним, 1 октября 2021 года Михаил Саакашвили заявил о своем возвращении в страну. Он покинул Грузию восемь лет назад за несколько дней до истечения срока полномочий главы государства. Сразу после этого против него было возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены обвинительные приговоры.Экс-президент также снял несколько видеороликов. В видеообращении он сказал, что сейчас находится в Батуми, куда приплыл по морю. Саакашвили призвал всех пойти на выборы - 2 октября 2021 года в стране будут избираться местные органы власти.