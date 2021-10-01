Полиция подтвердила, что экс-замминистра Марина Ракова объявлена в розыск

Бывший заместитель министра просвещения России, вице-президент Сбербанка Марина Ракова Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Бывшего заместителя министра просвещения России Марину Ракову объявили в федеральный розыск. Соответствующую информацию подтвердила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В связи с тем, что Ракова скрылась от следствия, в отношении нее вынесено постановление об объявлении в розыск", - констатировала Волк.

Она уточнила, что следствие обвиняет экс-замминистра по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России ("мошенничество организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение").

Санкции статьи предусматривают до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Как ранее писал сайт kp.ru, Марина Ракова стала фигурантом уголовного дела о хищении 50 миллионов рублей, полученных в результате мошенничества с государственными контрактами в сфере образования. После этого стало известно, что женщина скрывается от следствия. Она не явилась на работу, не пришла на допрос и не отвечала на звонки.