Александр Лукашенко раскрыл детали спецоперации, при которой погиб сотрудник КГБ Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился деталями спецоперации, при которой погиб сотрудник Комитета государственной безопасности страны. В частности, он пояснил, почему силовики были в гражданской одежде и без специальной защиты.

По словам белорусского лидера, сотрудники КГБ были в обычной одежде, чтобы не пугать и не вызывать негативную реакцию со стороны обычных граждан. Он отметил, что в форме были только принимавшие участие в спецоперации милиционеры.

- Трудно их за это осудить. Просто ребята не хотели лишний раз, как они говорят, светиться, защищая людей, — приводит слова главы государства БелТА.

Как писал сайт kp.ru, 28 сентября 2021 белорусские правоохранители в Минске отрабатывали адреса, по которым могли находиться лица, причастные к террористической деятельности. В одной из квартир мужчина стал стрелять по силовикам из охотничьего ружья, в результате смертельное ранение получил 31-летний сотрудник КГБ. Преступник был убит ответным огнем. Лукашенко пообещал наказать виновных в гибели силовика.