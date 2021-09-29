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В мире29 сентября 2021 12:18

Лукашенко пообещал наказать виновных в гибели сотрудника КГБ Белоруссии

Белорусский лидер поручил разобраться в обстоятельствах произошедшего и оказать поддержку семье погибшего
Источник:kp.ru
Комментарии (8)Комментарии (8)(8)
Лукашенко пообещал наказать виновных в гибели сотрудника КГБ Белоруссии

Лукашенко пообещал наказать виновных в гибели сотрудника КГБ Белоруссии

Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что убийство сотрудника Комитета государственной безопасности республики не останется безнаказанным, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера главы государства Наталья Эйсмонт.

«Безнаказанным это не останется», – передала Эйсмонт слова Лукашенко агентству «БелТА».

По словам пресс-секретаря главы государства, он сразу же получил информацию о гибели сотрудника КГБ. Лукашенко поручил разобраться в обстоятельствах произошедшего и оказать поддержку семье погибшего, сказала Эйсмонт.

Как писал сайт kp.ru, 28 сентября 2021 белорусские правоохранители в Минске отрабатывали адреса, по которым могли находиться лица, причастные к террористической деятельности. В одной из квартир мужчина стал стрелять по силовикам из охотничьего ружья, в результате смертельное ранение получил 31-летний сотрудник КГБ. Преступник был убит ответным огнем.

Позже сотрудники Следственного комитета Белоруссии задержали жену мужчины, который застрелил сотрудника КГБ.