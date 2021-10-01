Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ о созыве VIII Государственной думы. Документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно его тексту, первое заседание обновленной нижней палаты парламента состоится 12 октября. Оно начнется в 10:00 по московскому времени.

Как ранее писал сайт kp.ru, председатель ЦИК Элла Памфилова подвела итоги выборов в Госдуму РФ восьмого созыва. Глава Центризбиркома объявила, что выборы признаны состоявшимися.

По итогам голосования в нижнюю палату российского парламента войдут представители восьми партий: "Единая Россия" (324 мандата), КПРФ (57 мандатов), "Справедливая Россия - За правду" (27 мандатов); ЛДПР (21 мандат); "Новые люди" (13 мандатов); "Гражданская платформа" (один мандат), Партия роста (один мандат) и "Родина" (один мандат).

Напомним, выборы в Госдуму проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. За места в нижней палате парламента боролись 14 партий. Одновременно с этими выборами шли прямые выборы глав девяти российских субъектов, а также 39 региональных парламентов.