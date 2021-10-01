Путин освободил Анну Кузнецову от должности детского омбудсмена

Депутат Госдумы Анна Кузнецова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимир Путин освободил от должности детского омбудсмена Анну Кузнецову в связи с её избранием в Госдуму. Накануне она получила удостоверение об избрании депутатом ГД восьмого созыва.

Кузнецова представляла первую пятерку списка кандидатов от партии "Единая Россия" на выборах в Госдуму 17-19 сентября 2021 года. 27 сентября она получила от президента предложение курировать в новой ГД вопросы семьи и детей. Кузнецова приняла это предложение.

Напомним, Кузнецова была назначена уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка 9 сентября 2016 года указом президента и дважды переназначалась на эту должность - в 2018 и 2019 году. На этом посту Кузнецова выступала в защиту традиционных семейных ценностей, за профилактику абортов и за создание реестра лиц, которые были осуждены за преступления против детей.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин подписал указ о созыве VIII Государственной думы. Первое заседание обновленной нижней палаты парламента состоится 12 октября. Оно начнется в 10:00 по московскому времени.