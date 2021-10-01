Uniper сообщил о задержке сертификации "Северного потока — 2"

Компания Uniper сообщила о задержке сертификации "Северного потока — 2" Фото: REUTERS

Председатель правления Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил, что не надеется на быструю сертификацию газопровода "Северный поток — 2".

- С учетом всего, что мне известно, сертификация газопровода произойдет в любом случае так поздно, что этот трубопровод в эту зиму нам не поможет, — цитирует Маубаха издание Handelsblatt.

Говоря о ситуации с газом в Европе Маубах подчеркнул, что "Газпром" выполняет все обязательства. При этом он не стал выражать свое мнение по вопросу о том, поставляет ли Россия газ в Европу в соответствии со своими возможностями или воздерживается от поставок дополнительных объемов.

Ранее журналисты британской газеты The Telegraph предположили, что новое правительство Германии может выступить против запуска газопровода "Северный поток — 2". Отмечалось, что партии "Зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП), которые могут войти в новое правительство ФРГ и выступают против трубопровода, будут давить на Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). До выборов предполагалось, что "Северный поток — 2" будет запущен в октябре 2021 года, однако сейчас ведутся продолжительные коалиционные переговоры. Кроме того, есть вероятность, что МИД Германии возглавит представитель "Зеленых" Анналена Бэрбок, что усложнит переговоры с Россией.