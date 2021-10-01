«Нафтогаз» признал, что прекращение транзита газа через Украину не является нарушением контракта «Газпромом» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Газпром», прекратив транзит газа через Украину несмотря на забронированные мощности, не нарушил условия контракта с «Нафтогазом», признал глава украинской компании Юрий Витренко.

«Газпром имеет такое право по контракту – не поставлять газ для транзита через зарезервированные мощности, но оплачивать эти мощности», – написал он в Facebook.

Как заявил Витренко, прекратив транзит газа через Украину, Россия демонстрирует то, что может произойти после запуска трубопровода «Северный поток – 2», если Москва не примет предложение Киева продавать газ европейским странам на украино-российской границе. По словам главы «Нафтогаза», такая ситуация создаст огромные риски как для Украины, так и для остальной Европы.

«Кремль делает это намеренно. Это использование газа в качестве оружия…Ждем теперь санкций на 100% дочернюю компанию «Газпрома» – оператора «Северного потока – 2», – отметил он.

Как писал сайт kp.ru, ранее Витренко заявил о необходимости ввести санкции против «Газпрома», если российская корпорация будет блокировать доступ европейских компаний к транзиту газа через украинскую территорию.