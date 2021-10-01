Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика1 октября 2021 15:22

«Нафтогаз» признал, что прекращение транзита газа через Украину не является нарушением контракта «Газпромом»

Россия использует газ в качестве оружия, в очередной раз заявил глава украинской компании
Абдулла ШАКИРОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
«Нафтогаз» признал, что прекращение транзита газа через Украину не является нарушением контракта «Газпромом»

«Нафтогаз» признал, что прекращение транзита газа через Украину не является нарушением контракта «Газпромом»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Газпром», прекратив транзит газа через Украину несмотря на забронированные мощности, не нарушил условия контракта с «Нафтогазом», признал глава украинской компании Юрий Витренко.

«Газпром имеет такое право по контракту – не поставлять газ для транзита через зарезервированные мощности, но оплачивать эти мощности», – написал он в Facebook.

Как заявил Витренко, прекратив транзит газа через Украину, Россия демонстрирует то, что может произойти после запуска трубопровода «Северный поток – 2», если Москва не примет предложение Киева продавать газ европейским странам на украино-российской границе. По словам главы «Нафтогаза», такая ситуация создаст огромные риски как для Украины, так и для остальной Европы.

«Кремль делает это намеренно. Это использование газа в качестве оружия…Ждем теперь санкций на 100% дочернюю компанию «Газпрома» – оператора «Северного потока – 2», – отметил он.

Как писал сайт kp.ru, ранее Витренко заявил о необходимости ввести санкции против «Газпрома», если российская корпорация будет блокировать доступ европейских компаний к транзиту газа через украинскую территорию.