Глава «Нафтогаза» призвал ввести санкции против «Газпрома»

Глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, который сейчас вместе с президентом Украины находится в США, заявил о необходимости ввести санкции против «Газпрома», если российский холдинг будет блокировать доступ европейских компаний к транзиту газа через украинскую территорию.

По его мнению, «самая лучшая гарантия» для Киева в этом вопросе – это контракт с компаниями из Европы, переговоры с которыми «должны организовать немцы».

«И на этих переговорах мы будем с конкретными европейскими компаниями говорить о конкретных контрактах про транзит газа через Украину – это то, что нам нужно», - заявил Витренко по видеосвязи из Калифорнии в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

По его словам, Украина получила «санкционные гарантии» от США, но они не закреплены на бумаге. Однако Киеву нужны «не бумаги какие-то, подписанные политиками, а контракты с европейскими компаниями на транзит через Украину».

«А вот если таких контрактов не будет, если «Газпром» будет продолжать блокировать доступ третьих сторон, европейских компаний к транзиту через Украину, вот тогда должны быть санкции», - подытожил Витренко.

Между тем, президент России Владимир Путин ранее говорил, что наша страна выполнит взятые на себя обязательства по транзиту газа через украинскую территорию.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 1 сентября украинский лидер пообщался с президентом США Джо Байденом в Белом доме. После этой встречи Зеленский заявил, что Штаты в случае энергетических проблем Незалежной введут санкции против «Северного потока – 2».

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