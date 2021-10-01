Путин попросил учесть интересы жителей сносимых домов при постройке новых кварталов

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в пятницу, 1 октября, встретился с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. Они обсудили планы заменить частный сектор в Новокузнецке и Кемерово современными домами.

Как отметил глава государства, при реализации таких проектов необходимо учитывать в первую очередь интересы людей, которые там живут. Путин попросил губернатора работать с каждой семьей, учитывая их пожелания при выкупе старого жилья и предоставлении квартир в новых кварталах, пишет ТАСС.

"Это непростая работа все равно", - подчеркнул президент.

Как ранее писал сайт kp.ru, во время "Прямой линии" Путин рассказывал, что неоднократно посещал аварийное жилье, в котором живут люди, поэтому выступает за программу расселения таких домов. Накануне президент попросил правительство ускориться с решением вопроса и "вытащить людей из трущоб".