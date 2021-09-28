Путин: Надо вытащить людей из трущоб и повысить зарплаты силовикам

Президент России Владимир Путин.
Фото: REUTERS
Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Он назвал главные задачи на ближайшие годы, которые сделают жизнь людей лучше. Вот они:
- В ближайшие два года общая сумма их (полиции, Росгвардии, таможни, ФСИН и других – Ред.) денежного содержания будет расти темпами по 9% в год, мы сократим разрыв в доходах сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, - рассказал президент.
И это еще не все. В 2023 году всем военным и правоохранителям дополнительно поднимут зарплаты на 5%.
- Я уже говорил много раз, ещё раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб. Нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года. Живущие здесь граждане должны начать получать качественное, современное жилье уже со следующего года, - распорядился Путин.
Президент поставил перед правительством задачу "вытащить людей из трущоб".
Фото: Владимир ВОРСОБИН
Президент отдельно упомянул, что в ближайшие три года надо использовать федеральный бюджет для развития. «Как мощного инструмента для достижения национальных целей в области экономики в целом, инфраструктуры, экологии, социальной сферы, повышения доходов граждан».
Без этого не выполнить главную президентскую задачу: снизить количество бедных. Экономисты давно говорят, что рост реальных доходов возможет только вместе с ростом экономики. По последним данным Счетной палаты, в 2020 году бедность снизилась на 1,63% - теперь за чертой прожиточного минимума живет 12,1% населения. Но в ведомстве уточнили, что это произошло не из-за улучшения уровня жизни, а из-за масштабных социальных выплат.
Чтобы рост стал системным, а не за счет дотаций, президент и поручил направить бюджет на рост.
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