Путин: Надо вытащить людей из трущоб и повысить зарплаты силовикам

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Он назвал главные задачи на ближайшие годы, которые сделают жизнь людей лучше. Вот они:

ДОХОДЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ

- В ближайшие два года общая сумма их (полиции, Росгвардии, таможни, ФСИН и других – Ред.) денежного содержания будет расти темпами по 9% в год, мы сократим разрыв в доходах сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, - рассказал президент.

И это еще не все. В 2023 году всем военным и правоохранителям дополнительно поднимут зарплаты на 5%.

РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

- Я уже говорил много раз, ещё раз хочу подчеркнуть: надо вытащить людей из трущоб. Нужно запустить новую программу, в которую войдут дома, признанные аварийными на январь 2021 года. Живущие здесь граждане должны начать получать качественное, современное жилье уже со следующего года, - распорядился Путин.

Президент поставил перед правительством задачу "вытащить людей из трущоб". Фото: Владимир ВОРСОБИН

БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ

Президент отдельно упомянул, что в ближайшие три года надо использовать федеральный бюджет для развития. «Как мощного инструмента для достижения национальных целей в области экономики в целом, инфраструктуры, экологии, социальной сферы, повышения доходов граждан».

Без этого не выполнить главную президентскую задачу: снизить количество бедных. Экономисты давно говорят, что рост реальных доходов возможет только вместе с ростом экономики. По последним данным Счетной палаты, в 2020 году бедность снизилась на 1,63% - теперь за чертой прожиточного минимума живет 12,1% населения. Но в ведомстве уточнили, что это произошло не из-за улучшения уровня жизни, а из-за масштабных социальных выплат.

Чтобы рост стал системным, а не за счет дотаций, президент и поручил направить бюджет на рост.

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