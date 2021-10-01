Минобрнауки: вузы должны сами решать вопрос о переходе на удаленку из-за коронавируса

Вузы самостоятельно выбирают формат обучения, исходя из обстановки на местах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские высшие учебные заведения должны самостоятельно принимать решения по вопросу перевода студентов на дистанционное обучения из-за неблагоприятной обстановки с распространением коронавирусной инфекции, пояснили ТАСС в Министерстве высшего образования и науки России.

При этом руководство вуза должно учитывать "эпидемиологическую ситуацию в каждом конкретном субъекте на основании решений органов исполнительной власти регионов и Роспотребнадзора", - уточнили в пресс-службе Минобрнауки.

Как ранее писал сайт kp.ru, в середине сентября замглавы министерства высшего образования и науки России Дмитрий Афанасьев заявил, что в стране пока не планирует переводить обучение в вузах в удаленный формат из-за пандемии коронавируса. По его словам, все вузы начали работу в новом учебном году в очном режиме.