МВД Грузии опровергло связь передвижений спецназа в Батуми с возвращением Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили Фото: Иван ВИСЛОВ

МВД Грузии прокомментировало информацию об особом передвижении спецназа по Батуми. В ведомстве заявили, что это связано с грядущими выборами, которые пройдут в стране 2 октября, а не сообщениями о возвращении в Грузию экс-президента Михаила Саакашвили.

Как рассказал заместитель главы МВД страны Александр Дарахвелидзе, во всех территориальных органах Грузии созданы специальные группы, чтобы выборы прошли в безопасной обстановке. В связи с этим в городах были мобилизованы специальные подразделения полиции, которые передвигаются так же, как делают это ежедневно.

"Никаких особенных передвижений нет",- приводит РИА Новости слова Дарахвелидзе.

Как ранее писал сайт kp.ru, в МВД Грузии прокомментировали информацию о том, что экс-президент Михаил Саакашвили вернулся на территорию страны, которую покинул восемь лет назад, за несколько дней до окончания срока полномочий главы государства. По данным силовиков, Саакашвили не пересекал государственную границу с Грузией.