Мантуров исключил дефицит вакцин от гриппа в России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дефицита вакцин от гриппа в России точно не возникнет, препаратов в стране достаточно, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Каждый год наши производители обеспечивали программу вакцинации. Это будет так же обеспечено в этом году, как и раньше», – сообщил глава Минпромторга журналистам.

Он также отметил, что проблем с поставками вакцины в регионе нет.

Как писал сайт kp.ru, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что прививку от гриппа пока сделали около 13,5 миллиона россиян. По ее словам, этого пока недостаточно. Попова отметила, что суммарная заболеваемость ОРВИ и гриппом в России с начала сентября 2021 выросла в два раза.

По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю выделен 21 вирус гриппа AH3N2. Такое количество на одну неделю сентября - то много, поэтому крайне важно, чтобы люди были привиты не только от коронавируса, но и от гриппа, подчеркнула глава ведомства.