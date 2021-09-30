Глава Роспотребнадзора Анна Попова: «Важно привиться не только от ковида, но и от гриппа»

Более 40 миллионов россиян полностью привились от коронавируса, но для выработки коллективного иммунитета этого недостаточно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более 40 миллионов россиян полностью привились от коронавируса, но для выработки коллективного иммунитета этого недостаточно. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом в четверг.

Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, заболеваемость ковидом растет в 56 регионах, в 12 наблюдается очень слабое снижение.

Ежедневно выявляется больше 20 тысяч новых случаев заболеваемости коронавирусом. В больницах развернуты 217 тысяч коек, из них 15% пока свободны. По данным Минздрава, большинство поступающих в стационары с ковидом не были привиты от него.

- Ситуация напряженная. За последние две недели число пациентов с ковидом, которые находятся в больницах, выросло более чем на 25%. Важно следить, чтобы в медицинских организациях был запас кислорода . В условиях распространения инфекции потребность в нем выросла, - сказал Мишустин.

Как рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко, в тяжелом состоянии в реанимациях находятся 5 тысяч человек.

- Это очень высокая цифра, - сказал Мурашко. Он также отметил, что молодежь стала чаще болеть ковидом с тяжелыми исходами.

Всего под наблюдением врачей находятся 900 тысяч пациентов с ковидом. Как сообщил Мишустин, правительство дополнительно выделит более 5 млрд. рублей на бесплатные лекарства для тех, кто лечится от ковида дома.

- Согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения, тяжелые случаи протекания коронавируса приходятся именно на непривитых людей . Поэтому вакцинация на сегодняшний день - это лучший способ уберечь себя и близких от опасных последствий болезни, - отметил премьер.

По словам Мурашко, запасов вакцин от ковида в регионах хватит более, чем на 2 месяца. Он также сообщил, что завершилась третья фаза клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник V» с участием пациентов старше 60 лет. Доказана безопасность и эффективность вакцины. Создавший вакцину центр Гамалеи сейчас разрабатывает новые показания к вакцинации.

Что касается гриппа, то, по данным Роспотребнадзора, только за прошедшую неделю выделен 21 вирус гриппа AH3N2.

- Мы их изучаем, но такое количество находок на одну неделю сентября - это много, поэтому сегодня крайне важно, чтобы люди были привиты не только от коронавируса, но и от гриппа, - сказала Анна Попова.

По ее словам, суммарная заболеваемость ОРВИ и гриппом в России с начала сентября выросла в два раза. Прививку от гриппа пока сделали около 13,5 млн. россиян. Попова назвала это недостаточным.