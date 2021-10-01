Президент Грузии заявила, что ситуация с Саакашвили накаляет предвыборную обстановку в стране Фото: Иван ВИСЛОВ

Информация о возвращении в Грузию экс-президента страны Михаила Саакашвили вызвала беспорядки, расшатав обстановку перед выборами, считает президент республики Саломе Зурабишвили.

Как отмечается в обращении политика на сайте ее администрации, в Грузии «происходит тиражирование беспорядков в то время, когда стране больше всего нужно спокойствие, чтобы завтрашние выборы были открытыми, справедливыми и свободными». Ситуация вокруг Саакашвили «сама собой нарушает спокойную предвыборную среду и накаляет обстановку и общество, которое и так устало», заявила президент Грузии.

Зурабишвили также отметила, что распространяющие информацию о нахождении в стране бывшего главы государства готовятся у уличным выступлениями 3 октября 2021. Эта тема, подчеркнула она, рассчитана на дестабилизацию ситуации в Грузии.

Как писал сайт kp.ru, ранее в МВД Грузии прокомментировали информацию о том, что Саакашвили вернулся на территорию страны, которую покинул восемь лет назад за несколько дней до окончания срока полномочий главы государства. По данным силовиков, он не пересекал государственную границу с Грузией.