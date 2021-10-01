Иранский хакер предрек миру темные времена

Суть модели Ransomware as a Service заключается в том, что за аренду программы хакеры берут часть выкупа, который они получают от жертвы Фото: Архив "КП"

Главный администратор иранской хакерской группировки Arvin Club Али предрек миру темные времена в связи с ростом популярности модели, при которой программы-вымогатели можно брать в аренду для проведения атак. Об этом он заявил в интервью с Lenta.ru.

Суть модели Ransomware as a Service заключается в том, что за аренду программы хакеры берут часть выкупа, который они получают от жертвы.

«Из-за этого каждый день в даркнете появляются все новые и новые люди, которые используют программы-вымогатели. Это не принесет миру ничего хорошего. Наступают действительно темные времена», - заявил администратор группировки изданию.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе рассказал, что во время сентябрьских выборов в Госдуму на систему онлайн-выборов в России зафиксировано свыше 900 кибератак. Хакеры пытались повлиять на дистанционное голосование.