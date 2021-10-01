Аналитик назвал причины высоких цен на газ в Европе

Эксперт считает, что складывается определённый дефицит, и в Европе газ на споте дорожает в то время, как работают ещё и долгосрочные контракты. Фото: Архив "КП"

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергобезопасности Александр Пасечник в беседе с RT назвал причины высоких цен на газ в Европе. Цена на газ в ходе торгов там достигла $1199 за тысячу кубометров.

"Это конъюнктурный всплеск, связанный с низким запасом в европейских подземных хранилищах голубого топлива, и, естественно, никто не хочет замерзать. Второй причиной может быть то, что не хватает попросту объёмов сжиженного природного газа, который прежде в Европе был в больших количествах, а сейчас он отвлекается на другие рынки, преимущественно на азиатско-тихоокеанский пул стран", - заявил Пасечник изданию.

Эксперт считает, что складывается определённый дефицит, и в Европе газ на споте дорожает в то время, как работают ещё и долгосрочные контракты.

Сайт kp.ru рассказывал, что цены на газ обновляют исторический максимум почти ежедневно. Накануне стоимость одной тысячи кубометров достигла 1200 долларов.