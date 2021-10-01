Чешский дипломат Бартушка пригрозил России проблемами из-за цен на газ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европа должна заставить Россию играть на газовом рынке по своим правилам и занять в отношении поставок газа более жесткую позицию, заявил специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка.

«Мы должны быть более жесткими в защите нашего рынка, заставляя поставщиков играть по нашим правилам, по правилам Евросоюза. Европа слишком мягкая в отношении своих поставщиков. Это должно закончиться», – сказал он в интервью Radiozurnal.

Как считает Бартушка, у ЕС на руках все карты, и Брюссель должен вести себя «соразмерно своей власти и богатству». По мнению дипломата, «Газпром» начал противостояние с более сильным игроком, и он это понимает. Россия, отмечает Бартушка, не готова к тому, что Европа переходит на «зеленую» энергетику, вследствие чего упадут доходы РФ от экспорта газа и нефти.

«Для России мы являемся крупнейшим потребителем газа. Если они хотят проблем на этом рынке, то мы их создадим», – сказал он.

Бартушка допустил, что у Европы может закончиться газ, но это не произойдет в одночасье, поскольку у нее есть приличные запасы голубого топлива. «Однако, конечно, мы находимся в состоянии газовой войны», – добавил дипломат.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Киеве пригрозили Европе дефицитом газа из-за потери транзита через Украину и ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».