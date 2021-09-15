Киев пригрозил Европе дефицитом газа из-за потери транзита через Украину

Министр энергетики Украины Герман Галущенко Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Из-за ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» газотранспортную систему Украины (ГТС) могут оптимизировать для внутреннего рынка, и тогда Европа потеряет один из транзитных маршрутов, а следовательно, странам Евросоюза грозит дефицит «голубого топлива».

Об этом глава украинского Минэнерго Герман Галущенко заявил на встрече с госсекретарем Федерального министерства экономики и энергетики ФРГ Андреасом Файхтом, предупредив немца о «рисках», которые якобы исходят от российского проекта.

«Мы считаем проект «Северный поток — 2» основным риском для энергетической безопасности в Европе. Это угрожает энергетической независимости стран Восточной Европы и подрывает безопасность Украины. Перенаправления газовых потоков создаст дефицит газа в ряде европейских стран», - приводит его слова сайт министерства.

Галущенко также сказал, что если транзитные объемы будут «недостаточно загружены, украинскую ГТС придется оптимизировать для передачи около 30 миллиардов кубометров газа только на внутреннем рынке», в результате «ЕС потеряет надежный, гибкий и независимый маршрут, и это даст России еще больше рычагов влияния на геополитику».

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, ранее американский журнал National Interest писал, что Россия якобы рассчитывает страхом дефицита газа заставить Европу открыть «Северный поток — 2», а США не могут позволить себе игнорировать эту «уловку» Москвы.

10 сентября «Газпром» объявил, что строительство «Северного потока – 2» было полностью завершено. Первые поставки газа в Европу по нему могут начаться уже к отопительному сезону. Однако пока непонятно, сколько времени займут процедуры, без которых по европейским правилам нельзя начинать эксплуатацию газопровода.