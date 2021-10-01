Испытания подлодки «Белгород» завершатся до конца 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН

Государственные испытания носителя подводных аппаратов «Посейдон» – атомной подводной лодки АПЛ «Белгород» – завершатся до конца 2021 года, сообщил генеральный директор «Севмаш» Михаил Будниченко.

В эти же сроки должны завершиться госиспытания АПЛ «Новосибирск» и «Князь Олег». В рамках заводских и государственных испытаний они совершат еще несколько выходов в море. Как отметил Будниченко в беседе с ТАСС, субмарины показывают себя хорошо и подтверждают заявленные характеристики.

В процессе строительства на «Севмаше» находятся АПЛ стратегического назначения «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин». Также ведутся работы и по многоцелевым подлодкам, добавил гендиректор предприятия.

Напомним, ранее военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец рассказал о подводном ядерном беспилотнике «Посейдон» - новейшем российском оружии, средств защиты от которого нет ни у кого в мире.