Саакашвили объявил голодовку в тюрьме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил голодовку и теперь требует встречи с консулом Украины. Об этом журналистам сообщила омбудсмен Грузии Нино Ломджария после встречи с бывшим президентом.

- Когда я вошла, Саакашвили был у врача, он проходил медобследование. Потом нам дали возможность пообщаться в камере. Михаил Саакашвили сказал, что объявляет голодовку, - сказала Ломджария.

Как писал сайт kp.ru, 1 октября политика задержали на родине. США уже призвали власти Грузии обращаться с задержанным экс-президентом страны в соответствии с законом. Что касается реакции российской стороны, то в Кремле заявили, что не следят за ситуацией вокруг задержания бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Ранее сообщалось, что в Грузии завели уголовное дело против бывшего президента страны Михаила Саакашвили о незаконном пересечении границы.