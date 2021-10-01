Песков заявил, что Кремлю неинтересна судьба Саакашвили Фото: REUTERS

В Кремле не следят за ситуацией вокруг задержания бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нам неинтересна его судьба», – сказал он в беседе с ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, Саакашвили был задержан в пятницу, 1 октября, грузинским правоохранителями. В настоящее время он находится под арестом в Руставской тюрьме неподалеку от Тбилиси.

Напомним, в пятницу, 1 октября, Саакашвили заявил о возвращении на родину. В видеообращении в Facebook, он сказал, что сейчас находится в Батуми, куда приплыл по морю.

Между тем в Грузии в отношении политика возбудили уголовное дело о незаконном пересечении границы страны. Кроме того, в его отношении уже вынесены приговоры по уголовным делам об избиении Валерия Гелашвили и убийстве Сандро Гиргвлиани, по которым экс-президент заочно был приговорен к шести годам лишения свободы.