Политолог оценил шансы Саакашвили вновь стать президентом Грузии Фото: Иван ВИСЛОВ

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников назвал возможные причины, ради которых Михаил Саакашвили вернулся в Грузию.

Эксперт не сомневается, что в стране начинается очередная волна народных возмущений.

- Перед нами первый акт начинающейся попытки государственного переворота в Грузии, — заметил Солонников в беседе с ФАН. — Завершится она успехом или нет — вопрос спорный.

Эксперт отмечает, что обе стороны рассчитывают на свою победу. При этом грузинское общество расколото примерно пополам и вырвать лидерство в этой ситуации непросто.

-Многое зависит от того, дрогнут ли власти или пойдут до конца, — заметил эксперт. —

Он уверен, что если была стопроцентная уверенность в победе, то Саакашвили давно приехал в Грузию, а нынешние власти разбежались. А при зеркальной ситуации он так и остался в Украине и не стал рисковать.

В текущий момент времени чаши весов равны, но экс-президенту страны есть на кого опереться – это и действующие депутаты парламента, и «уличные» активисты. Организовать мятеж в таких условия вполне реально.

Если действующая власть дрогнет, то Саакашвили окажется на свободе.

- А дальше будет разыгран сценарий любой «оранжевой революции», произошедшей за последние 20 лет. В центре Тбилиси развернут палатки, а политик станет основным площадным лидером. А после, высока вероятно, новым президентом страны, - заключил политолог.

Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года. Его обвиняют сразу в нескольких преступлениях. В частности, в умышленном причинении тяжкому вреду здоровья депутату, растрате более девяти миллионов лари (местной валюты) на собственные нужды, за то, что не он не выступил свидетелем в деле о насильственном разгоне протестной акции, сообщает Пятый канал.