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Политика2 октября 2021 0:03

Политолог оценил шансы Саакашвили вновь стать президентом Грузии

По мнению эксперта, они достаточно высоки
Елена АКИМОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Политолог оценил шансы Саакашвили вновь стать президентом Грузии

Политолог оценил шансы Саакашвили вновь стать президентом Грузии

Фото: Иван ВИСЛОВ

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников назвал возможные причины, ради которых Михаил Саакашвили вернулся в Грузию.

Эксперт не сомневается, что в стране начинается очередная волна народных возмущений.

- Перед нами первый акт начинающейся попытки государственного переворота в Грузии, — заметил Солонников в беседе с ФАН. — Завершится она успехом или нет — вопрос спорный.

Эксперт отмечает, что обе стороны рассчитывают на свою победу. При этом грузинское общество расколото примерно пополам и вырвать лидерство в этой ситуации непросто.

-Многое зависит от того, дрогнут ли власти или пойдут до конца, — заметил эксперт. —

Он уверен, что если была стопроцентная уверенность в победе, то Саакашвили давно приехал в Грузию, а нынешние власти разбежались. А при зеркальной ситуации он так и остался в Украине и не стал рисковать.

В текущий момент времени чаши весов равны, но экс-президенту страны есть на кого опереться – это и действующие депутаты парламента, и «уличные» активисты. Организовать мятеж в таких условия вполне реально.

Если действующая власть дрогнет, то Саакашвили окажется на свободе.

- А дальше будет разыгран сценарий любой «оранжевой революции», произошедшей за последние 20 лет. В центре Тбилиси развернут палатки, а политик станет основным площадным лидером. А после, высока вероятно, новым президентом страны, - заключил политолог.

Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года. Его обвиняют сразу в нескольких преступлениях. В частности, в умышленном причинении тяжкому вреду здоровья депутату, растрате более девяти миллионов лари (местной валюты) на собственные нужды, за то, что не он не выступил свидетелем в деле о насильственном разгоне протестной акции, сообщает Пятый канал.