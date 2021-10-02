Лукашенко: В случае внешней агрессии страна станет единой военной базой Белоруссии и России Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае внешней агрессии Минск готов пойти на еще большее сближение с Москвой. Об этом говорится в отрывке беседы с телеканалом CNN, который цитирует госиздание "СБ.Беларусь сегодня".

- Если нужно будет, то Республика Беларусь превратится в единую базу Беларуси и России, военную базу для того, чтобы противостоять вашей агрессии. Если вдруг вы на это решитесь, или отдельные соседние государства, - сказал белорусский лидер.

Он также добавил, что следует "четко понимать". При этом президент отметил, что сейчас на территории республики нет ни одной иностранной базы, кроме российских баз гражданского назначения.

- Это база с советских времен ... для раннего обнаружения пуска ядерных ракет с вашей территории. И вторая база - это специальная база связи, посредством которой российские Вооруженные силы осуществляют связь со своим флотом в Атлантике, - объяснил журналистам Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко договорились о создании Союзного государства. В частности, в рамках Союзного государства появится общее платежное пространство, планируется интеграция платежных систем.