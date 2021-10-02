Политолог Романенко заявил о газовой "наркомании" Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко в своей статье для портала "Гордон" заявил, что Украина превратилась в газового "наркомана".

По его мнению, это произошло после конфликта из-за контракта на поставки газа из России в Венгрию.

В статье он отмечает, что Будапешт преподал Киеву достойный урок, поскольку свое предпочтение страна отдала Сербии и Австрии при выборе транзитных стран.

- Это похоже на реакцию наркомана, который привык к легкой дозе, которую постоянно дают соседи. И вот соседям надоел и наркоман, и издержки с ним связанные. И какой вывод делает наркоман? Простой - соседи плохие, - объяснил свою позицию по данному вопросу Романенко.

Напомним, компания "Газпром" с 1 октября 2021 года начала поставки газа в Венгрию из "Турецкого потока" через ГТС Болгарии и Сербии в рамках новых достигнутых договоренностей. Компания MVM CEEnergy Ltd подписала с российской корпорацией контракт на поставку 4,5 миллиарда кубометров голубого топлива в год. Договор будет действовать на протяжении 15 лет.