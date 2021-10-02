Эпидемиолог Горелов: перенесенные ОРВИ или грипп - не причина отказываться от прививки от коронавируса

Оба заболевания - стресс для организма, к тому же имеют комплекс отсроченных последствий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, можно ли прививаться от коронавируса при гриппе или ОРВИ. По словам эксперта, нужно подождать некоторое время после перенесенного острого заболевания и безопасно вакцинироваться.

"Перенесенные ОРВИ или грипп - не причина отказываться от прививки от ковида. Ее можно делать спустя две-три недели после перенесенного острого заболевания", - отмечает Горелов.

Эксперт призвал вовремя вакцинироваться не только от коронавирусной инфекции, но и от гриппа. Горелов напомнил, что оба заболевания - стресс для организма, к тому же имеют комплекс отсроченных последствий, которые могут повлиять на здоровье. И самый действенный способ избежать этого - сделать прививку, пишет ТАСС. Эксперт посоветовал сначала привиться от коронавируса, подождать месяц после завершения полного курса вакцинации и затем привиться от гриппа.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что прививку от гриппа пока сделали около 13,5 миллиона россиян. По ее словам, этого пока недостаточно. Попова отметила, что суммарная заболеваемость ОРВИ и гриппом в России с начала сентября 2021 выросла в два раза.