Лукашенко заявил, что Запад не сможет помешать России и Белоруссии в достижении единых целей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Запад не сможет помешать России и Белоруссии достигать их общих целей, заявил президент республики Александр Лукашенко. Он также подчеркнул схожесть белорусского и русского народов.

"Мы абсолютно ни внешне, ни внутренне ничем не отличаемся друг от друга. У нас единая политика, единые цели. И мы к этим целям движемся одним путем. И нам не надо никакие обещания. Мы близкие родные народы. И без обещаний мы построим свое будущее, и даже вы нам помешать не сможете", - сказал Лукашенко в интервью CNN, выдержки из которого публикует белорусское агентство БелТА.

На предположение журналиста о сотрудничестве Лукашенко с Россией ради выгоды белорусский лидер назвал это "англосаксонским мышлением". Он подчеркнул, что никогда не ведет с президентом РФ Владимиром Путиным разговор на уровне "вы нам даете, мы вам что-то обещаем". По словам Лукашенко, их переговоры всегда строятся по-другому, так как ведутся между представителями братских народов.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае внешней агрессии Минск готов пойти на еще большее сближение с Москвой.