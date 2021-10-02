Власти Грузии заявили, что Саакашвили вернулся в страну ради совершения госпереворота

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе раскрыл мотивы экс-президента страны Михаила Саакашвили, который накануне вернулся на родину после восьми лет отсутствия. Он сбежал из Грузии в 2013 году, за несколько дней до окончания своего срока на посту главы государства.

Как заявил Кобахидзе, Саакашвили вернулся в Грузию, чтобы совершить государственный переворот и спровоцировать беспорядки в стране, где 2 октября 2021 года проходят муниципальные выборы.

Глава правящей партии Грузии добавил также, что правоохранители арестовали Саакашвили, чтобы пресечь преступление, пишет ТАСС. И теперь все процедуры, которые будут касаться задержания экс-президента и его отправки в тюрьму проведутся в соответствии с правовыми нормами.

"Мы предоставим все детали задержания Саакашвили [украинской стороне]. Мы предоставим им всю информацию", - также пообещал Кобахидзе.

Как ранее писал сайт kp.ru, еще в 2013 году в Грузии против Саакашвили было возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены обвинительные приговоры. Президент Грузии Саломе Зурабишвили накануне заявила, что никогда не помилует экс-главу государства.