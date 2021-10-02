Трамп обратился в суд, чтобы вернуть свой аккаунт в Twitter

Экс-президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп обратился в федеральный суд штата Флорида, чтобы принудить Твиттер временно восстановить его страницу в соцсети, пока он судится за полное возвращение аккаунта. Страничка экс-главы государства была заморожена в январе 2021 года из-за "риска дальнейшего подстрекательства к насилию" - Трамп через Твиттер обращался к протестующим, которые 6 января 2021 года устроили погром в здании конгресса США.

Как сообщает Bloomberg, Трамп подал запрос в федеральный суд Флориды 30 сентября. Он указал, что Твиттер заблокировал его аккаунт под давлением политических соперников экс-президента в конгрессе, а также напомнил, что соцсеть "безосновательно" цензурила его страничку и записи.

Как ранее писал сайт kp.ru, 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что окончательно определился с вопросом об участии в следующих выборах главы Белого дома, которые пройдут в 2024 году. Вместе с тем, обнародовать свое решение политик не спешит, ссылаясь на возможные трудности.