Дональд Трамп определился с участием в выборах

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

45-й президент США Дональд Трамп заявил, что окончательно определился с вопросом об участии в следующих выборах главы Белого дома, которые пройдут в 2024 году. Вместе с тем, обнародовать свое решение политик не спешит, ссылаясь на возможные трудности.

«Пока не могу ответить публично, поскольку это может повлиять на финансирование кампании... Но я совершенно точно знаю свой ответ», – приводят слова Трампа американские телеканалы.

Кроме того известно, что Трамп с легкостью набрал подавляющее большинство голосов во время анонимного опроса, который проводит Конференция консервативной политической деятельности (CPAC).

Поддержка экс-президента среди однопартийцев составила 70%.

На втором месте, согласно опросу, находится верный соратник Трампа губернатор штата Флорида Рон Десантис – на сегодняшний день за него готовы проголосовать 68% республиканцев. В тройку лидеров вошел и бывший госсекретарь США Майк Помпео. Правда, с куда более скромным результатом – 5%.

По мнению экспертов, в случае отказа Трампа баллотироваться на выборах президента США в 2024 году большие наибольшие шансы на победу могут оказаться именно у Десантиса, поскольку за него отдадут голоса те, кто поддерживает Республиканскую партию, но не воспринимает Трампа в качестве проводника ее идей.