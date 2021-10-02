Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили назвал приговоры против него сфабрикованными. Еще в 2013 году против него было возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены обвинительные приговоры - это дела об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. По одному он приговорен к трем годам лишения свободы, по другому - к шести.

Накануне Саакашвили вернулся в Грузию, откуда уехал 8 лет назад, и был арестован. Находясь в заключении, он написал письмо, адресованное своим соратникам. Его опубликовал адвокат экс-президента в Фейсбук.

"Я знал, что, скорее всего, меня арестуют за полностью сфабрикованные, ложные приговоры. [...] Моя свобода и, что еще более важно, свобода Грузии полностью зависит от вашей активности... От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и до конца верьте, что наша победа в наших руках", - пишет Саакашвили.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе рассказал, почему Саакашвили вернулся в Россию. По его мнению, он сделал это, чтобы попытаться совершить госпереворот.