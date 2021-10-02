Зеленский взял ситуацию с Саакашвили на личный контроль

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили Фото: Иван ВИСЛОВ

Президент Украины Владимир Зеленский держит ситуацию с экс-главой Грузии Михаилом Саакашвили, задержанным на родине, на личном контроле. Об этом заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

Саакашвили является гражданином Украины - он получил гражданство страны в 2015 году. В июле 2017 года президент Петр Порошенко своим указом лишил его гражданства, но новый глава Владимир Зеленский вернул Саакашвили паспорт.

В связи с задержанием Саакашвили в Грузии Подоляк заявил, что Украина ждет ответа от Тбилиси и должна получить его назад как своего гражданина.

"Мы ждем внятного ответа от профильных органов Грузии. Мы будем принимать решение после консультаций на уровне министров иностранных дел. Сейчас наш МИД занимается этим вопросом", - сказал Подоляк в комментарии изданию "Вести".

Как ранее писал сайт kp.ru, Михаил Саакашвили отправил письмо своим сторонникам из заключения. Он заявил, что приговоры против него сфабрикованы.