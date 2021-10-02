Опрос: каждый шестой россиянин становился жертвой телефонных мошенников

Подозрительные звонки регулярно получает большинство россиян Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждый шестой россиянин (16%) хотя бы раз становился жертвой телефонных мошенников, а каждый девятый при этом потерял имущество или деньги. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob.

Чаще всего жертвами телефонных мошенников становятся люди старшего возраста - от 45 лет и старше. Почти каждый пятый (15%) респондент в этой возрастной категории хотя бы раз был обманут по телефону.

При этом подозрительные звонки регулярно получает большинство россиян. 13% страдает от людей, похожих на мошенников, ежедневно, 20% - раз в неделю, а 23% - раз в месяц. Чаще всего мошенники звонят людям с более высоким уровнем дохода, но обмануть чаще удается тех, кто зарабатывает меньше.

Как ранее писал сайт kp.ru, Центробанк к 2025 году планирует модернизировать бумажные банкноты номиналом 10, 50, 100 500, 1000 и 5000 рублей, и этим могут воспользоваться мошенники. Об опасности махинаций предупредил сам регулятор.