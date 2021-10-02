Экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов оставлен под стражей в Черногории Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов решением суда Подгорицы в субботу, 2 октября, был оставлен под стражей.

Как передает РИА Новости со ссылкой на адвоката, защита обжаловала арест.

Ранее портал издания Vijesti со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что предприниматель просил политического убежища в Черногории. Незадолго до этого стало известно, что экс-владелец Черкизовского рынка был задержан в Подгорице по ордеру на розыск, выданному Россией.

«По данным источников в сфере безопасности, Исмаилов просил в Черногории убежище из-за якобы политических гонений в России. Поэтому его выдача РФ будет под вопросом», - заявили в издание.

Отмечается, что в 2018 году сын бизнесмена Алекпер купил половину акций компании Casino Avala в одноименном отеле в черногорской Будве. Тем не менее, позже Исмаиловы передали актив неизвестной третьей стороне.

Напомним, экс-владелец Черкизовского рынка был заочно арестован в 2017 году, когда его обвинили в организации убийства учредителя компании «Люблино Моторс» Юрия Брылева и бизнесмена Владимира Савкина. Годом ранее тела застреленных бизнесменов были обнаружены в салоне машины на Рижском шоссе в Подмосковье. Их убийца позже был задержан. В прокуратуре полагают, что клиентами киллера выступили Тельман и Вагиф Исмиловы.