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Политика2 октября 2021 15:32

В МИД РФ заявили, что все необходимые шаги для сертификации «Северного потока-2» сделаны

Грушко отметил, что противники проекта попытаются этому помешать процедуре сертификации.
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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МИД РФ: все необходимые шаги для сертификации «Северного потока-2» сделаны

МИД РФ: все необходимые шаги для сертификации «Северного потока-2» сделаны

Фото: REUTERS

Все необходимые шаги для сертификации газопровода «Северный поток – 2» на сегодняшний день сделаны. Такое заявление в субботу, 2 октября, сделал замминистра иностранных дел России Александр Грушко, отметив, что в российском внешнеполитическом ведомстве допускают, что противники проекта попытаются помешать процедуре сертификации.

По словам дипломата, на данный момент сложно сказать, как они будут действовать. «Еще раз подчеркну: все необходимые шаги, в том числе в правовой области, были сделаны, и мы твердо рассчитываем на то, что этот проект осуществится», - приводит РИА Новости слова замглавы МИД РФ.

Напомним, накануне председатель правления Uniper Клаус-Дитер Маубах сообщил, что не надеется на быструю сертификацию газопровода «Северный поток - 2». Комментируя ситуацию с газом в Европе, он отметил, что «Газпром» выполняет все обязательства, однако не стал выражать свое мнение по вопросу о том, поставляет ли Россия газ в Европу в соответствии со своими возможностями или воздерживается от поставок дополнительных объемов.