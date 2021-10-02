Мурашко заявил, что все барьеры для признания «Спутника V» в ВОЗ сняты

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о прогрессе по вопросу признания российской вакцины "Спутник V" Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). По его словам, на данный момент до завершения этого процесса остались лишь некоторые административные процедуры.

"На сегодняшний день все барьеры уже сняты", - заявил Мурашко.

Он также отметил, что сейчас прорабатывается вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации с США. Эта тема будет обсуждаться с американской делегацией на переговорах в субботу, 2 сентября, в Женеве. Россию на встрече представит непосредственно Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.

"В том числе будет обсуждаться вопрос взаимного признания сертификатов вакцинации", - сказал он, рассказывая о темах на повестке дня.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказывал, что первым компонентом вакцины "Спутник V" уже привились более 49 млн россиян. Оба компонента получили более 40 млн человек. Более 1,5 млн граждан Российской Федерации также были вакцинированы "Спутником Лайт".

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