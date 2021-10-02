Зеленский оценил свою работу на посту президента Украины на 7-8 баллов из 12

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

В субботу, 2 октября, президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги двух лет своей работы на посту главы государства. Как считает украинский лидер, его труды можно оценить на семь – восемь баллов из 12 возможных, однако работу своей партии «Слуга народа» глава незалежной оценил на три с плюсом по пятибалльной шкале.

«Партия "Слуга народа"? Считаю, что на сегодняшний день 3 с плюсом (по пятибалльной шкале) … Мне оценку должен ставить народ. Я думаю, что не имею права ставить себе высокую оценку, 7-8 баллов, так говорят? По 12-балльной шкале. Я думаю, я где-то там, в середине», - заявил президент Украины изданию «Украинская правда».

Напомним, в конце сентября в Верховной Раде Украины предложили номинировать Владимира Зеленского на «Оскар» за инсценировку покушения на его помощника Сергея Шефира. С такой инициативой выступил депутат Гео Лерос, которого накануне исключили из фракции «Слуга народа» за критику украинского лидера.