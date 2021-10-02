Самолет ВВС США провел разведывательный полет около российских баз в Сирии

Фото: U.S. Air Force

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U в субботу, 2 октября, совершил многочасовой полет около сирийского побережья, где расположены база материально-технического обеспечения Военно-морской флота России в Тартусе и российская авиабаза Хмеймим под Латакией

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных авиаресурсов, американский самолет радиоэлектронной разведки вылетел с авиабазы Суда-Бэй, расположенной на греческом острове Крит, после чего около трех часов курсировал у границ Сирии в Средиземном море.

Отмечается, что полет прошел в непосредственной близости от морской границы Сирии. Воздушное судно выполнило по меньшей мере 18 пролетов на участке от базы Военно-морской флота России в Тартусе до российской авиабазы Хмеймим под Латакией.

Напомним, сегодня, 2 октября, появилось сообщение боевики в сирийском Идлибе перебросили ракеты с отравляющими веществами к фронту.