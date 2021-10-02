Зеленский заявил, что хотел бы занимать пост президента Украины до полного выполнения всех своих обещаний

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в субботу, 2 октября, в ходе заседания фракции «Слуга народа», заявил, что хотел бы занимать пост главы государства до того момента, пока не выполнит все свои предвыборные обещания.

«Я хотел бы быть президентом на момент, когда мы выполним все наши обещания», - приводит пресс-служба партии «Слуга народа» слова украинского лидера, который также заявил, что в программе президента и его партии «больше не существует пунктов, которые нет возможности выполнить».

Напомним, Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. Ключевым предвыборным обещанием будущего украинского лидера было установление мира в Донбассе. Кроме того, в ходе своей избирательной кампании он заявлял, что собирается баллотироваться только на один президентский срок.

Как писал сайт kp.ru, 2 октября, Зеленский также подвел итоги двух лет своей работы на посту главы государства. Как он считает, его труды можно оценить на семь – восемь баллов из 12 возможных, а работу своей партии «Слуга народа» украинский лидер оценил на три с плюсом по пятибалльной шкале.