Французские жандармы обнаружили 700 кг кокаина в фуре, перевозившей 20 тонн креветок Фото: REUTERS

Сотрудники французской жандармерии нашли около 700 килограммов кокаина в холодильной фуре, которая перевозила груз в 20 тонн креветок.

Как передает газета Le Parisien, операция проходила в минувшую пятницу, 1 октября, недалеко от портового города Гавр, расположенном на западе Франции.

Уточняется, что все началось с инцидента, который произошел у выезда из порта, когда грузовую машину весом в 38 тонн задержали, после чего угнали четыре вооруженных человека. Шофер был захвачен нападавшими и пересажен в легковой автомобиль.

Жандармерии сообщили о случившимся люди, ставшие свидетелями инцидента. Правоохранителям потребовалось менее часа для того, чтобы обнаружить на шоссе брошенную грузовую машину. Когда злоумышленники поняли, что им не уйти от погони, они оставили на одной из стоянок захваченного шофера и фуру, и скрылись.

Позже в районе порта удалось задержать двоих из четырех преступников. Осматривая холодильную камеру, правоохранители нашли среди ящиков с креветками, прибывшими из Эквадора, 11 спортивных сумок, где были упаковки с кокаином.

Издание со ссылкой на источник в полиции сообщает, что стоимость такого количества наркотиков превышает на черном рынке 40 млн евро. Правоохранители считают очевидным, что сам шофер рефрижератора ничего не знал о перевозимых наркотиках.

Напомним, в минувший четверг, 30 сентября, в Доминикане разбился самолет с 200 килограммами кокаина на борту.