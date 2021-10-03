NYT: В сенате США не могут утвердить 59 послов из-за «Северного потока — 2»

Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пытаясь добиться от администрации президента США Джозефа Байдена введения «жестких санкций» против газопровода «Северный поток — 2», сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз не дает коллегам в сенате утвердить несколько десятков назначений в госдепартаменте США, в том числе 59 кандидатур на должности в посольствах различных стран.

Об этом сообщает газета New York Times, уточняя, что законодатель из Техаса не в состоянии в одиночку заблокировать назначения по дипломатической линии, однако из-за того, что при голосовании в сенате нет «единодушного согласия», на обсуждение каждой кандидатуры приходится тратить очень много времени.

Издание отмечает, что таким образом Круз своей «отчаянной борьбой с российским газопроводом» создал ситуацию, которую чиновники администрации Байдена «называют кадровым кризисом — действия сенатора Круза задерживают десятки назначений в госдепартаменте, включая 59 на посольские позиции».

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне, 2 октября, замминистра иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что на сегодняшний день уже предприняты все необходимые шаги для сертификации «Северного потока — 2».